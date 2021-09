È appena finito il primo tempo tra Italia e Lituania. L’Italia finisce il primo tempo segnando 4 reti.

Alla fine del primo tempo l’Italia si impone sulla Lituania per quatto reti a zero, in gol 11′ e 29′ Kean, 14′ aut. Utkus, 24′ Raspadori.

