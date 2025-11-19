Napoli

Fiocco rosa in casa Napoli

Il Napoli ha annunciato su X la nascita di Maria Vittoria

secondogenita del vice presidente Edo De Laurentiis.

 

