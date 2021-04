Fiorentina-Atalanta è il posticipo domenicale della trentesima giornata di Serie A. Vediamo insieme il risultato all’intervallo.

Una partita, al momento, senza storia. L’Atalanta chiude la prima frazione di gara in vantaggio per 0-2 con una doppietta di Duvan Zapata. La squadra viola non ha mai avuto in mano il pallino del gioco contro la squadra di Gasperini che, con questo risultato, scavalcherebbe il Napoli e si porterebbe al quarto posto.

Comments

comments