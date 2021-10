Fiorentina, Biraghi: “L’atteggiamento non cambierà neanche contro la prima della classe”

Al TGR Toscana è intervenuto Cristiano Biraghi, difensore e capitano della Fiorentina, che ha parlato anche della sfida contro il Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Ho sempre dato tutto per la Fiorentina, ho sempre sputato il sangue e sono sempre uscito dal campo con la maglia sudata, senza mai risparmiare niente. Se spaventeremo anche il Napoli? È la nostra mentalità. Da quando è arrivato il mister abbiamo iniziato a giocare in un certo modo e mettere pressione all’avversario fin da subito è una delle caratteristiche che ci ha fatto fare buone prestazioni finora. Il nostro atteggiamento non cambia anche se giochiamo contro la prima della classe.

Vlahovic? A noi interessa che sia tranquillo e sereno, allenandosi come ha sempre fatto. Gioca come ha sempre giocato e poi le cose tra lui e la società le risolvono tra loro, l’importante è che non vadano a intaccare la serenità dell’ambiente. Ma non penso che succederà: si risolverà tutto.”

