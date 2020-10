Fiorentina, Commisso attacca Chiesa: “Neanche una telefonata, ci sono rimasto male”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato, in occasione della presentazione del Viola Park, dell’addio di Federico Chiesa.

Già nella giornata di ieri, il ds viola, Daniele Pradè, in conferenza stampa aveva lanciato qualche stoccata al neo juventino, dicendo di essersi “tolto un peso”. Ora, il patron ha rincarato la dose, non nascondendo un pizzico di dispiacere: “Ci sono rimasto molto male, ricordo bene cosa accadde a Chicago lo scorso anno. Lo aspettai come un tifoso qualunque davanti al bus, volevo salutarlo e stargli vicino. In questi giorni non si è nemmeno fatto sentire con una telefonata, credo che io e la mia famiglia avremmo meritato un trattamento diverso: ma andiamo avanti”.

Comments

comments