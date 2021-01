La Fiorentina batte 2-1 il Crotone in una gara valida per la 19 giornata del campionato di Serie A.

Decidono il risultato finale i gol di Bonaventura e Vlahovic per la Fiorentina è la rete di Simy per il Crotone. Con questa vittoria i Viola guadagnano 3 punti importanti per la lotta salvezza.

