A partire da oggi la Fiorentina andrà in ritiro dopo il 3 a 0 subìto contro l’Atalanta ieri in campionato; la situazione in classifica rimane delicata.

Il ritiro lo ha deciso ieri la proprietà proprio dopo il ko contro la dea di ieri. Nonostante il cambio di allenatore, infatti, la viola ha perso tre sconfitte nelle ultime quattro partite. L’ultima vittoria in Serie A risale al 25 ottobre.

Ci sarà prima l’allenamento nel pomeriggio e poi scatterà il ritiro almeno fino a mercoledì.

Comments

comments