Fiorentina e Verona, pareggio di rigore: finisce 1-1 al Franchi

Fiorentina e Verona non vanno oltre l’1-1 al termine di una brutta partita decisa da due calci di rigore già nel primo tempo.

E’ finita all’Artemio Franchi di Firenze: 1-1 tra Fiorentina ed Hellas Verona. Al gol di Miguel Veloso su calcio di rigore, ha risposto Dusan Vlahovic, sempre dagli 11 metri. Un pareggio che non serve a nessuno al termine di una gare molto spezzettata e poco esaltante. Una crisi, quella viola, che prosegue e non riesce a trovare una svolta. Anche tra le mura casalinghe, infatti, la squadra di Prandelli non viene. La vittoria non arriva, nonostante la necessità assoluta di cambiare marcia.

Comments

comments