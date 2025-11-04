Fiorentina: Esonerato Pioli

La Fiorentina ha esonerato Pioli dopo l’inizio di stagione Horror
La squadra per ora è affidata a Galloppa
Champions: La probabile formazione del Napoli
La Roma perde Dybala per il match contro il Napoli.
Napoli-Eintracht Frankfurt: i tornelli apriranno alle ore 16:00
Serie A: i risultati delle partite di oggi che hanno concluso la 10a giornata
Napoli: De Bruyne ha iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo.
Matteo Politano: “La batosta di Eindhoven? Ce la portiamo dentro per andare sempre al 100%. Giocare con la maglia del Napoli non mi pesa mai”
Antonio Conte alla vigilia di Napoli – Eintracht: “Chiedo al pubblico di starci sempre vicino! Ambiente compatto con i calciatori”
Conte a Sky:”Contro Eintracht voglio fare un gol più di loro”
Leonardo Spinazzola: pubalgia “silenziosa ma disturbatrice”
Il Napoli da solo comanda la Serie A