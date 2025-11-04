Serie A

Fiorentina: Esonerato Pioli

Pubblicato il

La Fiorentina ha esonerato Pioli dopo l’inizio di stagione Horror 

La squadra per ora è affidata a Galloppa

 

