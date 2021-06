Fiorentina, FIGC potrebbe aprire fascicolo sul contatto con Italiano

Il Secolo XIX riporta che la FIGC potrebbe decidere di aprire un fascicolo sulla Fiorentina che si è fatta sotto per Italiano.

In particolare, il club ha contattato l’allenatore ma senza che potesse farlo, dato che c’è un contratto pluriennale in essere. Per questo la FIGC può decidere di aprire un fascicolo sulla vicenda relativa al passaggio del tecnico alla Fiorentina. Il motivo è l’articolo 95 delle norme interne, che riguarda proprio un possibile contatto con un tesserato che ha un contratto pluriennale in essere.

I Platek, dagli USA, hanno fatto sapere che Commisso non si è fatto sentire con loro e che, quindi, quest’ultimo ha trattato con Italiano attraverso i suoi dirigenti ed intermediari.

