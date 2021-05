Fiorentina, Gattuso guarda ai suoi ex per rinforzare la Viola: occhi su Politano e Bakayoko

Dopo la fine della sua esperienza alla guida del Napoli, Gennaro Gattuso è diventato, ufficialmente, il nuovo allenatore della Fiorentina.

Il patron viola Rocco Commisso ha scelto Ringhio per risollevarsi dopo due annate fortemente negative, e il neo-allenatore sta già studiando possibili rinforzi utili a migliorare la rosa a sua disposizione. Sulla lista di Gattuso sarebbero finiti anche alcuni calciatori allenati durante la sua esperienza al Napoli. Uno di questi, secondo la Gazzetta dello Sport, è Matteo Politano, ma difficilmente gli azzurri si priveranno dell’esterno, reduce da una grande stagione. Più percorribile, invece, la pista che porta a Tiemouè Bakayoko: il francese, di proprietà del Chelsea, è un fedelissimo del tecnico calabrese, che ha lavorato con lui sia al Milan che in azzurro, e secondo Repubblica potrebbe seguirlo anche in questa nuova avventura.

