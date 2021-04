Fiorentina, Gattuso resta la prima scelta: i dettagli dell’offerta di Commisso

Protagonista di una stagione deludente, la Fiorentina è già proiettata verso il futuro e sonda il terreno alla ricerca di un nuovo allenatore.

Come già emerso nelle ultime settimane, la prima scelta del presidente Rocco Commisso è rappresentata da Gennaro Gattuso, la cui permanenza a Napoli è ancora in bilico. Il patron italo-americano avrebbe già presentato una prima offerta al tecnico calabrese, per provare a convincerlo a sedere sulla panchina della Viola. Secondo Niccolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, Commisso avrebbe proposto a Gattuso un contratto biennale, a due milioni di euro netti a stagione, ed è molto fiducioso di raggiungere un accordo con il tecnico.

