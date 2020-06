Fiorentina, il rinnovo di Milenkovic non è scontato: Napoli alla finestra

Il quotidiano La Nazione, da sempre molto vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato di Nikola Milenkovic, difensore della squadra viola.

Il serbo, escluso dall’undici titolare in occasione dell’ultima gara di campionato contro il Brescia, potrebbe decidere di lasciare Firenze durante la prossima finestra di mercato. Milenkovic ha un contratto in scadenza nel 2022, che la Fiorentina vorrebbe rinnovare ma, al momento, la strada sembra in salita. Se ne parlerà direttamente ad agosto, dopo la fine del campionato: sul serbo, che ha una valutazione di 30 milioni di euro, ci sono Juventus, Milan e Napoli.

Comments

comments