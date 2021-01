Fiorentina, infortunio per Borja Valero: a rischio la sua presenza contro il Napoli

Tegola per la Fiorentina e per Cesare Prandelli, visto l’infortunio rimediato dal centrocampista spagnolo Borja Valero.

L’ex Inter si è fermato durante il riscaldamento della gara di ottavi di finale di Coppa Italia, proprio contro la sua ex squadra, nella quale avrebbe dovuto scendere in campo dal primo minuto. Al suo posto, Prandelli ha scelto Amrabat, ma ora bisognerà valutare le condizioni dello spagnolo che, a questo punto, è a serio rischio per la prossima partita di campionato, contro il Napoli.

