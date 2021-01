La Fiorentina sta per affrontare l’Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia. Diversi cambi sia per Prandelli che per Conte.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Quarta, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi; Eysseric, Kouamé

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Sensi, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro.

Comments

comments