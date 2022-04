Fiorentina, Italiano in conferenza: “Ci siamo presi qualche rischio, ma grande gara. Scudetto? Si arriverà testa a testa fino alla fine”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa, per commentare la vittoria ottenuta al ‘Maradona’ contro il Napoli.

“La squadra sta facendo qualcosa di grandissimo. Ha ripetuto la prestazione di San Siro, non è facile arrivare qui con uno stadio pieno e tenere testa al Napoli con coraggio. Non devi lasciare la partita in mano a loro, oggi siamo stati anche cinici oggi con freddezza sotto porta. La prestazione dei difensori? Si sono comportati molto bene. Noi prendiamo qualche rischio, lasciare la profondità a Osimhen vuol dire che i due centrali hanno fatto una grande gara. Voglio tutti concentrati nella mia squadra, ora Martinez Quarta sta andando in panchina ma quando entra fa sempre bene. Ho dei difensori molto affidabili.

In altre occasioni avevamo calciato 25 volte in porta facendo un solo gol, oggi i ragazzi hanno sfruttato tutte le occasioni. La concretezza che avete visto oggi ci mancava. Rispetto all’andata siamo cresciuti tanto noi, oggi senza coraggio la gara si sarebbe messa in maniera diversa. Ci restano gare difficili contro Roma e Juve, dobbiamo andare anche a giocare a San Siro col Milan. Se continui a fare gare come questa è chiaro che devi alzare l’asticella. Staremo a vedere dove ci piazzeremo a fine campionato, vogliamo rimanere in questa zona di classifica. Non dobbiamo sbagliare gli aggiustamenti che andremo a fare su questa squadra, cercheremo di aggiungere qualche ciliegina al lavoro che stiamo facendo. La favorita per lo Scudetto? Restano ancora tante gare da giocare, con possibili risultati inaspettati. Anche oggi nessuno si aspettava qui questo risultato. Tutte giocano col coltello tra i denti, si arriverà fino alla fine testa a testa”.

Comments

comments