Fiorentina, le prime parole di Malcuit: “Felice di essere in viola e di ritrovare Callejon”

Il terzino francese Kevin Malcuit ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore della Fiorentina, in seguito all’addio al Napoli.

Malcuit ha parlato al canale ufficiale della squadra viola, dopo aver sostenuto le visite mediche di rito: “Sono molto contento di essere qui e mi sento pronto per iniziare questa nuova avventura. Mi fa piacere anche ritrovare un ex compagno come Callejon. Un abbraccio a tutti e forza Viola!”.

Visite per Malcuit#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/T72SRpiwTG — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021

