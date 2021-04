Fiorentina, l’ultima idea di Commisso: Gattuso in panchina e Lippi direttore tecnico

Dopo un’annata non particolarmente esaltante, Rocco Commisso sta già studiando le prossime mosse per migliorare la sua Fiorentina.

In particolare, il patron viola avrebbe individuato in Marcello Lippi il candidato ideale per il ruolo di direttore tecnico. L’ex c.t. della Nazionale ha chiuso la carriera di allenatore ma, stando a quanto riferito dal Corriere Fiorentino, sarebbe ben felice di tornare a lavorare nel calcio italiano. L’ottimo rapporto con Lippi, inoltre, potrebbe portare sulla panchina viola Gennaro Gattuso, la cui avventura alla guida del Napoli sembra ormai giunta al capolinea. Ma quella legata all’ex centrocampista del Milan non è l’unica suggestione per Commisso: anche Fabio Cannavaro è stato preso in considerazione come futuro allenatore.

