Fiorentina, Malcuit torna sull’esperienza al Napoli: “Gattuso non mi ha mai concesso una chance”

Kevin Malcuit, terzino della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente beIN Sports France.

Il difensore francese ha parlato anche della sua esperienza al Napoli, durata due stagioni e mezzo: “Il Napoli doveva prendere Sabaly, ma ci furono problemi con le visite mediche e successivamente sono stato preso io. Ho avuto la possibilità di giocare per Carlo Ancelotti, uno dei migliori allenatori del mondo. Gattuso, invece, non mi ha dato una chance dopo l’infortunio, mi ha fatto comprendere che non c’era posto per me“.

