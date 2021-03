Il Milan batte 3-2 in rimonta la Fiorentina in una gara valida per la 28 giornata del campionato di Serie A.

Il risultato finale è stato deciso dai gol di Pulgar e Ribery per la Fiorentina e dalle reti di Ibrahimovic, Diaz e Calhanoglu per il Milan. Con questa vittoria i rossoneri accorciano momentaneamente sull’Inter (una gara in meno) e alleggeriscono la pressione delle contendenti per un posto in Champions.

