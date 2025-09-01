Fiorentina-Napoli: divieto trasferta e cambio orario?

Per “Il Mattino”, ci sarebbe allerta rossa al Viminale per la trasferta del Napoli a Firenze, in programma sabato 13 settembre contro la Fiorentina per la 3ª giornata di Serie A

La Prefettura di Firenze ha comunicato che la capienza del settore ospiti sarà ridotta a 340 posti a causa dei lavori in corso nell’area dello stadio comunale, tuttora considerata un cantiere a cielo aperto. Le limitazioni logistiche starebbero spingendo il Viminale a valutare il divieto di trasferta per i residenti in Campania, provvedimento che potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. Non si esclude inoltre la possibilità che venga chiesto alla Lega Serie A l’anticipo dell’orario del match, attualmente previsto alle 20:45, con uno spostamento al pomeriggio per motivi di ordine pubblico.

