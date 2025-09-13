Serie A

Fiorentina-Napoli: i soliti cori non mancano mai

Pubblicato il

Fiorentina-Napoli: “Lavali col fuoco”, “Chi non salta è napoletano” e “Quando piove vi lavate

Sono i cori del pubblico toscano contro il Napoli e i napoletani…colore e sfottò? Razzismo..? MAH

