Fiorentina-Napoli: Le Curve non ci saranno

L’apertura della trasferta di Firenze comunicata ufficialmente solo pochi giorni prima dell’evento non vedrà la presenza dei gruppi organizzati
Gli esponenti delle Curve hanno spiegato attraverso un comunicato le ragioni della loro assenza
Napoli: Il Dottor Canonico fa il punto sugli infortunati
Miguel Gutierrez e David Neres: le ultime news
Fiorentina-Napoli sarà diretta da Zufferli
Il Presidente De Laurentiis:” Mi interessano solo le due C calcio e cinema
Marianucci fa vincere l’Italia
Le previsioni del super computer di Opta Analyst sulla prossima Champions
Rasmus Hojlund è da oggi a disposizione di Antonio Conte
Napoli: Le Nazionali danno le Nazionali tolgono
Napoli: I ragazzi sono( quasi) tutti a casa.
Alla Federico II corso di management sportivo.