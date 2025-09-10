Napoli

Fiorentina-Napoli: Le Curve non ci saranno

Pubblicato il

L’apertura della trasferta di Firenze comunicata ufficialmente solo pochi giorni prima dell’evento non vedrà la presenza dei gruppi organizzati 

Gli esponenti delle Curve hanno spiegato attraverso un comunicato le ragioni della loro assenza

 

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top