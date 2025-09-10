Serie A

Fiorentina-Napoli sarà diretta da Zufferli

Pubblicato il

Sarà Luca Zufferli a dirigere la sfida tra Fiorentina e Napoli, in programma sabato 13 settembre alle ore 20.45 al “Franchi” di Firenze

Ad assisterlo sulle fasce ci saranno Bindoni e Tegoni, mentre il quarto uomo sarà Collu. Al VAR è stato scelto Aureliano, supportato dall’AVAR Meraviglia.

Ecco la sestina completa:

ZUFFERLI

BINDONI – TEGONI

IV: COLLU

VAR: AURELIANO

AVAR: MERAVIGLIA

