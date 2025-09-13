Fiorentina-Napoli: ufficiali le formazioni. Il Napoli con tante novita

Fiorentina-Napoli: le scelte di Antonio Conte per la gara che andrà in scena al Franchi alle 20:45
Le formazioni:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Gosens; Kean, Dzeko.
Allenatore: Stefano Pioli.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Pablo Marì, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Lamptey, Kouadio, Parisi, Piccoli.
NAPOLI (4-1-4-1)
Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.
Allenatore: Antonio Conte. A disposizione: Meret, Ferrante, Gutierrez, Gilmour, Juan Jesus, Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Ambrosino, Lang.