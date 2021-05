Fiorentina-Napoli 0-2: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 37esima giornata di campionato il Napoli ha affrontato la Fiorentina al Franchi di Firenze. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 8 – Dopo quanto di vergognoso accaduto ieri con Calvarese e Cuadrado protagonisti veri di Juventus-Inter avrebbe potuto condizionare non poco la prestazione degli azzurri dal punto di vista mentale. Invece dopo un primo tempo che è stato un misto di tensione e di prudenza per non subire le possibili ripartenze degli avversari il Napoli esce nel secondo tempo con autorità e qualità imponendo il proprio palleggio senza rischiare nulla. Una galoppata nel girone di ritorno frutto anche del lavoro del tecnico che ha potuto raccogliere i frutti maturati con l’intera rosa a disposizione. Manca un ultimo frutto da raccogliere, nell’orto di casa domenica prossima.

MERET: S.V. – Solo qualche uscita di normale amministrazione e nulla più.

DI LORENZO: 7 – Controlla senza problemi la sua zona di competenza e fornisce un contributo importante in fase di possesso.

MANOLAS: 7 – Lotta come un leone con Vlahovic e gli concede solo un gol in netta posizione di fuorigioco.

RRAHMANI: 7 – Prestazione autoritaria condita dal rigore conquistato che ha poi messo la gara in discesa.

HYSAJ: 7 – Contrasta, conquista palla, riparte ripiega, lotta…gli è mancata un po’ di lucidità nella rifinitura.

FABIAN: 7 – Ancora una prestazione sublime macchiata questa volta da due errori banali nel giro palla, ma la sua qualità è fondamentale per questo Napoli.

BAKAYOKO: 6,5 – Tanto lavoro oscuro fatto di sacrificio e interdizione, in queste ultime gare sta dando il suo contributo nella volata finale.

POLITANO: 6,5 – Tanta corsa in entrambe le fasi, cerca anche la conclusione senza successo, forse ha pensato ad accentrarsi troppo specialmente nel primo tempo andando a sbattere contro il muro viola.

ZIELINSKI: 7,5 – Tanta qualità nelle sue giocate abbinate anche ad un importate contributo in fase difensiva sacrificandosi molto.

INSIGNE: 7,5 – Una traversa, un palo, un rigore sbagliato, un gol…autentico protagonista della cronaca di questa partita.

OSIMHEN: 7,5 – Ormai ha imparato a fare reparto da solo lottando contro diversi avversari, la sua corsa e la sua velocità mettono in apprensione la difesa avversaria sia quando attacca che quando pressa, al bacio il cambio di gioco che ha portato al secondo del Napoli.

MERTENS (dal 76′ al posto di Zielinski): 6 – Entra bene in partita correndo e contrastando tanto, provando a tenere palla cercando anche la soluzione offensiva: era quello che doveva fare e lo ha fatto.

LOZANO (dal 76′ al posto di Politano): 6 – Per lui vale lo stesso discorso fatto per Mertens.

PETAGNA (dall’84’ al posto di Osimnhen): S.V – Pochi minuti per utilizzare il fisico per difendere palla e far salire la squadra.

ARBITRO ABISSO (di Palermo): 6 – Un solo errore che il VCAR gli corregge e lui bravo a rivalutare nel giusto l’azione malgrado in campo la Fiorentina stesse creando un ingiustificato stato di tensione.

