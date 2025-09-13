Serie A

Fiorentina out due giocatori

Pubblicato il

In vista del match tra Fiorentina e Napoli

tra le fila dei toscani due assenze

Gudmudsson e Sabiri

