Fiorentina out due giocatori

In vista del match tra Fiorentina e Napoli
tra le fila dei toscani due assenze
Gudmudsson e Sabiri
In vista del match tra Fiorentina e Napoli
tra le fila dei toscani due assenze
Gudmudsson e Sabiri
Antonio Conte prima di Fiorentina-Napoli: “Ci sarà spazio per i nuovi, sarà un momento verità”
Sky lancia le probabili formazioni di Napoli e Fiorentina
Fiorentina-Napoli: chi sarà la punta?
Pioli presenta Fiorentina-Napoli
La nuova regola UEFA sugli infortuni a lungo termine
Napoli: L’ipotesi di formazione di Sky
Ziliani: I conti della Italiane controllati dalla UEFA. Napoli ok Roma e Juventus ko.
Roano( Il Mattino): Il Maradona sarà la casa del Napoli per i prossimi 5 anni
Napoli: infortunio per Contini
Gennaro De Luca, staff medico SSC Napoli: “Massimo impegno per migliorare la performance e generare una riduzione del rischio di infortuni per gli atleti”