Fiorentina, Pezzella: “Coronavirus? Ho avuto paura. In campo solo se viene tutelata la nostra salute”

Il difensore e capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha parlato al Corriere Fiorentino, soffermandosi anche sul capitolo Coronavirus.

“All’inizio avevo soltanto un po’ di febbre e tosse ma visto che in squadra era già emerso qualche caso ho immaginato subito che potesse essere il coronavirus. Ho preso immediatamente tutte le precauzioni del caso, ma per fortuna i sintomi non sono stati troppo pesanti. Paura? All’inizio un po’ sì, credo sia normale avere un po’ di apprensione. Riprendere l’attività? Oggi la salute di tutti è la cosa più importante. Tutte le decisioni che saranno prese, dovranno essere prese in quest’ottica. L’unica certezza è che quando si riprenderà dovrà essere garantita la salute di tutti. Calciatori, e non”.

