Fiorentina, Pradè: “Non prenderemo Milik, non sarebbe giusto per Vlahovic”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club viola.

Il dirigente ha parlato anche di mercato, escludendo categoricamente l’arrivo di Arkadiusz Milik, da tempo accostato alla squadra toscana: “Il mercato è come se non avesse mai chiuso, sarà di riparazione come gli altri. Noi siamo tanti, in 29, dobbiamo prendere delle decisioni e lo faremo con l’allenatore. Ne abbiamo prese alcune già forti che non possiamo cambiare nel corso della stagione. Abbiamo deciso di puntare su un centravanti giovane che avevamo in casa, ci sta dando risposte importanti per questo oggi un Milik o un Piatek non sarebbe giusto andarli a prendere. Ci farebbero sicuramente comodo, ma ostacolerebbero la sua crescita. Kouame lo abbiamo aspettato tanto, ha iniziato alla grandissima poi ha avuto un periodo di down com’è normale che sia per chi torna da lunghi infortuni. Sappiamo che ci sono anche giocatori scontenti e cercheremo di accontentarli e trovare una soluzione. A partire da Cutrone, che ha 22 anni e vuole giocare: cercheremo insieme di trovare la soluzione migliore”.

