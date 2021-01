Fiorentina, Prandelli a Sky: “Siamo amareggiati ed arrabbiati. Senza la giusta determinazione diventa difficile”

Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della pesante sconfitta rimediata contro il Napoli, allo stadio Maradona.

“Difficile analizzare una partita persa 6-0: c’è amarezza, rabbia e frustrazione. Peccato, avessimo avuto un po’ di fortuna in più sul’1-0 avremmo ritrovato un po’ di equilibrio. L’immagine della partita è il terzo gol del Napoli, Insigne che parte solo contro 5 giocatori, che non sono riusciti a contrastarlo. Stiamo provando a fatica a uscire dalle zone basse, ma senza il giusto agonismo e la giusta determinazione credo sia molto complicato. Lo abbiamo dimostrato in altre partite, ma i primi gol subiti sono stati davvero banali.

Se la squadra può supportare il tridente? Secondo me sì, ma dobbiamo essere più bravi sulle preventive. Ora dobbiamo stare zitti, lavorare e chiedere scusa ai nostri tifosi. Dire zitti non è un’offesa per nessuno, ma essere pronti per la gara di sabato. Su cosa si lavora dopo una sconfitta così? Sulla testa, sulla fiducia e anche su cose che in passato abbiamo fatto discretamente bene. Quando perdi palla serve essere più aggressivi. Mercato? Abbiamo delle idee, ma il mercato di gennaio è complicato per tutti. E’ il mercato degli scontenti e dobbiamo individuare i giocatori che ci possono farci crescere. Tra pochi giorni avremo una riunione e saremo più precisi. Kouamè ha sempre lavorato bene, ha facilità di corsa e ci può aiutare, non gli si può rimproverare nulla“.

