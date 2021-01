Fiorentina, Ribery e Pezzella a disposizione contro il Napoli

La Fiorentina ritroverà Frank Ribery e German Pezzella per la gara di domani contro il Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Rientro su rientro con indubbia soddisfazione di Cesare Prandelli, la Fiorentina si avvicina alla trasferta di Napoli con buone sensazioni. L’allenamento di ieri al centro sportivo ha confermato la presenza in gruppo a tutti gli effetti di Ribery e Pezzella, fuori nelle ultime due gare, e salvo ripensamenti in corso d’opera entrambi si riprendono una maglia da titolare nei rispettivi ruoli di competenza. Da segnalare che anche Borja Valero è in netto miglioramento e potrebbe trovare un posto tra i convocati”.

