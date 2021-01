Franck Ribery già apre ad un possibile addio alla Fiorentina anche se ora è concentrato solo sulla Viola. Ne ha parlato a Sport Bild.

Di seguito le sue parole:

“Al momento penso solo alla Fiorentina, sono importante per la squadra. Però non escludo che finita l’avventura qui io possa tornare in Bundesliga. Non voglio escludere nulla. Giocare a porte chiuse non è stimolante. A me il pubblico manca molto.”

Comments

comments