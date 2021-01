Fiorentina, Ribery torna ad allenarsi: sarà a disposizione contro il Napoli

All’indomani della sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter, la Fiorentina ha ripreso ad allenarsi e ci sono buone notizie per Cesare Prandelli.

Franck Ribery, infatti, si è allenato regolarmente in gruppo, dopo aver saltato le ultime uscite, e ha anche realizzato un gol, come testimoniato dal video pubblicato dallo stesso club viola sui propri canali social. Il francese, dunque, sarà a disposizione per la prossima gara di campionato: la Fiorentina è attesa dalla delicata sfida in trasferta contro il Napoli.

