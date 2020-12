Fiorentina, ritiro finito dopo il pari contro il Sassuolo

Il portale di Gianluca Di Marzio riporta che per la Fiorentina è già concluso il ritiro punitivo deciso dai dirigenti dopo la sconfitta contro l’Atalanta.

Una decisione presa dopo la prova di ieri contro il Sassuolo, terminata con il pareggio per 1 a 1. Le risposte, positive, date dalla squadra ieri nel corso della gara hanno portato la dirigenza a prendere la decisione di far finire il ritiro punitivo.

Dopo l’allenamento di oggi ci sarà il via libera per la squadra, poi domani scatterà il ritiro pre-gara per la sfida contro il Verona.

