Fiorentina, Roma e Napoli su Vlahovic: Pradè al lavoro per blindarlo

L’edizione online del Corriere dello Sport fa il punto su Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che si sta mettendo in luce in questa stagione.

Il giovane serbo ha già messo a segno, complessivamente, 8 reti in questa stagione e ha attirato su di sé l’interesse di Roma (che lo vorrebbe come vice Dzeko) e Napoli, oltre che di altri club europei, per stessa ammissione del suo agente. Tuttavia, la Fiorentina non ha alcuna intenzione di privarsene e breve il ds Daniele Pradè avvierà una trattativa per il rinnovo del contratto: l’obiettivo di Commisso è quello di blindare tutti i suoi giovani talenti.

