Fiorentina, si continua a sognare Gattuso: le condizioni poste dal tecnico per la firma

La Fiorentina continua a sognare l’ingaggio di Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, in vista della prossima stagione.

Rocco Commisso, patron viola, vuole avviare un nuovo progetto, dopo i suoi primi due anni non particolarmente esaltanti, e ha individuato nel calabrese l’uomo giusto per guidare la compagine toscana. Gattuso, dal canto suo, lascerà il Napoli a fine stagione e, stando a quanto riferito dal quotidiano Repubblica, avrebbe posto delle condizioni essenziali, senza le quali non accetterà la corte della Fiorentina: la prima riguarda il mercato, che si svolgerebbe secondo le sue indicazioni; la seconda è l’assunzione del suo staff e, infine, la cessione degli elementi che potrebbero minare la serenità nello spogliatoio e ostacolare la costruzione di un progetto serio.

