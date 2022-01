Fiorentina, trovato il dopo-Vlahovic: è Arthur Cabral

Gianluca Di Marzio, sul suo portale, riporta le ultime novità in merito a questa ultima settimana di calciomercato, molto calda per la Fiorentina.

Il club viola ha trovato l’intesa con la Juventus per la cessione di Vlahovic in questa sessione di mercato; oltre a questo, la dirigenza della Fiorentina ha già trovato il sostituto del serbo. E lo ha trovato in Svizzera, in particolare nel Basilea.

La Fiorentina ed il club svizzero, infatti, hanno raggiunto un accordo per portare Arthur Cabral in viola. Il Basilea, secondo il portale di Gianluca Di Marzio, ha accettato l’offerta complessiva da 16 milioni (di cui 2 di bonus). Arthur Cabral firmerà un contratto fino al 2027 con la Fiorentina.

