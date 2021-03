Fiorentina truffata dei diritti DAZN da due hacker spagnoli

Secondo quanto riportato da Repubblica la PM Ester Nocera ha citato in giudizio i due Due fratelli spagnoli Antonio ed Eduardo Luque Guerrero, rispettivamente di 63 e 65 anni.

I due fratelli spagnoli, nell’agosto del 2018, con un’operazione di hacheraggio hanno truffato la Fiorentina per una somma di 1,6 milioni di euro. I due si sono intromessi in una transazione via mail tra la Perform Investment Ltd (società che gestisce DAZN) e la Fiorentina sostituendo l’IBAN della società Viola con il loro.

La frode è stata scoperta quando la Fiorentina ha fatto presente alla Perform di non aver ricevuto alcun bonifico.

Comments

comments