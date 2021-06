Fiorentina, dopo l’addio di Gattuso la squadra viola è vicinissima all’acquisto del Nazionale argentino Nico Gonzalez.

Accordo totale per una cifra di 23 milioni + 4 di bonus per l’ala in arrivo dallo Stoccarda. Visite mediche dopo la Copa America per quello che sarà l’acquisto più costoso della storia del club viola.

