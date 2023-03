Florenzi: “In Champions due gare toste con il Napoli, con Spalletti parlai di un possibile passaggio in azzurro”

Il calciatore del Milan Alessandro Florenzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset.

“Domenica non è la prima partita di tre gare contro il Napoli. Dobbiamo pensare a una gara alla volta. Sul fatto di essere svantaggiati e già sconfitti è una cosa che dicevano anche l’anno scorso e poi in molti si sono rimangiate le critiche e sono saliti sul carro.

Siamo una squadra forte poi ci sono annate che vanno bene e altre che vanno meno bene. E a volte trovi altre squadre che trovano il loro punto di svolta come quest’anno il Napoli.

Quelle di Champions con il Napoli saranno due partite molto toste contro una squadra forte ma io non penso che loro abbiano esultato così tanto quando hanno pescato il Milan, vista anche la storia che ha il Milan con la Champions e anche vedendo l’anno scorso e cosa possiamo fare. Saranno due belle sfide che porteranno una squadra italiana in semifinale dopo tanto tempo e questo è anche un bene per l’Italia. Per me nessuna squadra è imbattibile.

Spalletti resta uno degli allenatori più influenti che ho avuto nella mia carriera. Io vicino al Napoli? Abbiamo chiacchierato io e Spalletti poi non c’è stato niente di concreto ma due battute le avevamo scambiate.

Kvaratskhelia è un giocatore molto bravo che sta facendo la differenza. Penso che si possa fermare più di squadra che singolarmente ma dobbiamo pensare a come fermare il collettivo del Napoli più che un solo giocatore.

Molti pensano che giocare la Champions sia diverso rispetto al campionato ma semplicemente perché in Champions ti giochi tutto in due partite e in campionato te lo giochi in 38 partite. Ma non si affrontano in maniera diversa, l’approccio della squadra è lo stesso: per noi la gara contro il Napoli in campionato sarà importante come quelle di Champions.

Spalletti e Pioli? Caratterialmente sono diversi, quando si arrabbiano sono abbastanza simili e si fanno sentire. Forse Spalletti è più fumantino. Sul campo hanno due stili di gioco differenti”.

