Florian Grillitsch, il nuovo nome per il centrocampo del Napoli

L’ultimo nome uscito fuori per il centrocampo del Napoli è quello di Florian Grillitsch, centrocampista dell’Hoffenheim.

Grillitsch, in particolare, si è messo in risalto proprio in questo europeo con l’Austria che sta giungendo alla sua conclusione. Tant’è che, notizia di poco fa, Giuntoli, ds del Napoli, ha messo gli occhi su di lui. Florian è un classe 1995 (il 7 agosto fa 26 anni) ed il suo ruolo naturale è quello di mediano.

Nell’ultima stagione con l’Hoffenheim, il centrocampista ha collezionato in totale 34 presenze mettendo anche a segno 4 gol e fornendo 2 assist.

Grillitsch, mediano e centrocampista con buona visione di gioco

Il ruolo naturale dell’austriaco, come abbiamo già detto, è quello di mediano. Ma riesce anche ad adattarsi come centrocampista centrale o trequartista ed all’occorrenza fare anche il difensore centrale; il suo piede preferito è il destro.

Dalla sua Grillitsch può contare su un’ottima prestanza fisica che gli permette di resistere agli scontri fisici con gli avversari. Da buon mediano, riesce a capire le intenzioni degli avversari, intercettare i passaggi e a far ripartire velocemente l’azione per la sua squadra. Inoltre è dotato di un buon piede destro, che gli permette di trovare i suoi compagni sulle fasce con facilità.

Grillitsch è gestito dalla società Grass is Green ed il suo valore attuale, stando a Transfermarkt, si aggira sui 18 milioni di euro. L’Hoffenheim cerca sui 15 milioni di euro, ma il suo contratto è in scadenza a giugno 2022. Il ds Giuntoli vorrebbe strappare uno sconto dal club tedesco, proprio in virtù della scadenza ravvicinata del contratto.

Infine, nel Napoli di Spalletti Grillitsch, se confermato il 4-2-3-1, giocherebbe come uno dei due centrocampisti a supporto della difesa, com’è naturale che sia.

