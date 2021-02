Focolaio covid nel Torino gara con il Sassuolo a rischio

Il Torino con un comunicato ufficiale ha reso noto che dopo quelli riscontrati la scorsa settimana (Linetty, Murru e Buongiorno che hanno saltato la trasferta di Cagliari) sono stati riscontrati altri positivi nel gruppo squadra.

Questo il comunicato del club granata.

“In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione. Su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli“.

Ora la gara con il Sassuolo in programma venerdì sera alle ore 20:45 rischia di non essere giocata.

