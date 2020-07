Focolari: “Pallotta non viene a Roma da due anni, questa Roma non ha più stimoli”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Furio Focolari, Radio Radio:

“La Juventus vincerà lo scudetto, ma chapeau alla Lazio, sta facendo cose incredibili. Rendimento fisico straordinario prima dello stop, dopo di questo, infortuni a non finire e squalifiche che hanno messo in subbuglio la squadra.

Roma? Non mi soffermerei troppo sulla squadra, è una buona rosa, sono arrivati 4 ad un certo punto, ma adesso è sfasciata completamente. La Roma aveva 4 punti di vantaggio sull’Atalanta e 2 sulla Lazio, adesso è un’altra storia. Pallotta non viene a Roma da due anni, chiunque lavori nella società poi viene mandato via e criticato, la colpa di questo scempio è sua. Il Napoli è in forma ed ha dato filo da torcere all’Atalanta, la Roma ha tentennato contro l’Udinese, sulla carta sembra essere una partita scritta quella di domani. La Roma non ha più stimoli di nessun tipo”.

