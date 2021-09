FOCUS – Juan Jesus: “Koulibaly fortissimo, faremo di tutto per vincere qualche trofeo”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, il neo difensore azzurro Juan Jesus ha parlato anche degli obiettivi stagionali.

Il brasiliano, in primis, ha elogiato alcuni suoi compagni di squadra, per poi esprimere le sue speranze per questa stagione: “Cosa penso di Koulibaly? È fortissimo, sono 6-7 anni che sta facendo benissimo. L’anno scorso ha avuto qualche problema ma è davvero forte e ha una leadership enorme. Il Napoli, inoltre, ha un attacco fantastico, Ounas è velocissimo è può essere molto importante per noi in questa stagione. Insigne? Ha una qualità pazzesca ed è un vero leader nello spogliatoio.

Arrivo qui a 30 anni, nel pieno della maturità, dopo aver condiviso lo spogliatoio con campioni del calibro di Zanetti e Totti, che ti trasmettono insegnamenti che poi porti con te. Ora riesco a ragionare meglio, a capire i momenti della partita e ad aiutare quando posso nello spogliatoio. La prossima gara sarà cruciale per noi, come per la Juventus e ce la giocheremo fino alla fine. Sono dell’idea che quando giochi in grandi squadre devi sempre ambire a vincere qualcosa e per me è così anche ora. Faremo di tutto per vincere qualcosa”.

