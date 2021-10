Durante la conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida con l’Italia il CT della Spagna Luis Enrique ha parlato degli spagnoli che giocano in Italia.

“Fabiàn, Brahim Diaz e Luis Alberto? Non è giusto parlare di chi non è in nazionale dire pubblicamente cosa non mi piace dei singoli calciatori. Il mio compito è trovare i giocatori più adatti al mio stile di gioco

Tutti e tre stanno facendo benissimo, e tutti e tre possono tornare in Nazionale”.

