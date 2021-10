FOCUS – Spalletti: “La Coppa Maradona ci avrebbe soffocati, ma so che ADL sta preparando altre sorprese”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bologna, Luciano Spalletti ha parlato anche della mancata partecipazione degli azzurri alla Coppa Maradona.

Si tratta di un evento in memoria del compianto Pibe de Oro, scomparso il 25 novembre del 2020, che vedrà affrontarsi, in Arabia Saudita, Boca Juniors e Barcellona, due dei club in cui il fuoriclasse argentino ha militato nel corso della sua leggendaria carriera. Spalletti ha spiegato il motivo della rinuncia: “Con i tanti impegni ci avrebbe ulteriormente soffocato, quindi è stato giusto scegliere di non partecipare. Tuttavia, è altrettanto giusto prendere parte a qualsiasi iniziativa dedicata a Diego Armando, e a tal proposito so che il presidente sta preparando delle cose”.

