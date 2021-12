FOCUS – Spalletti: “L’Atalanta è una squadra completa, tosta che sa dove andare. Noi abbiamo caratteristiche che possono creare problemi, poi si deve come si pilota la partita”

Focus – In occasione della partita contro l’Atalanta di domani sera allo stadio Maradona, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dell’Atalanta.

“Occasione che si chiama Atalanta? Senza cinque titolari ha la possibilità di mettere un tassello sullo scudetto? Allora, si passa da un eccesso ad un altro dove si vuol dire che è quasi impossibile e poi si accosta lo scudetto. Noi si può stare al vostro fianco quanto volete, poi non siamo dei polli. Siamo partiti per obiettivi ben chiari poi vedremo che tipo di viaggio saremo in grado di portare avanti.

L’Atalanta è un cliente scomodo quando si parla che il Napoli ha una rosa forte, se si va a vedere bene sulla copertura doppia in tutti i ruoli, ci sono squadre più forte di noi. Noi siamo a posto perché non ci garba dire il contrario ma ci sono altre più a posto di noi. L’Atalanta è una squadra completa, tosta che sa dove andare. Noi abbiamo caratteristiche che possono creare problemi, poi si deve come si pilota la partita.

Se l’Atalanta è favorita per domani e se può lottare per lo scudetto? Può lottare per lo scudetto, come quelle del condominio che potevano ambire inizialmente.

Mi piace tutto di Gasperini, ho visto suoi allenamenti e sono andato a cena con lui. Lui è uno dei primi che ha percorso questa strada, poi basta vedere dove ha portato l’Atalanta in questi anni.”

