FOCUS – Spalletti: “Mertens sarà capitano per cui è quello che ci deve dare una mano e ci deve indicare la strada”

Focus – In occasione della partita contro l’Atalanta di domani sera allo stadio Maradona, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa della squadra.

Di seguito le parole dell’allenatore:

Juan Jesus e Mertens? Con Juan Jesus è facile perché lo conosco da diverso tempo, la cosa più significativa è come è accolto un giocatore dallo spogliatoio. Si è già fatto apprezzare come persona negli anni precedenti e tutti ne parlano in quel modo lì, ha esperienza e forza da vendere. Juan è un giocatore ha conoscenze, poi farsi trovare pronto fa la differenza per quelli che hanno giocato di meno. Lui ha le caratteristiche per svolgere i compiti in maniera efficace.

Mertens sarà capitano per cui è quello che ci deve dare una mano e ci deve indicare la strada.

Demme e Politano? Sono valutazioni da fare, se si parla dò altre indicazioni per domani. Lo stadio diventa fondamentale, ho parlato con il presidente De Laurentiis e lui è molto disponibile. Lo stadio diventa importante, ci sono quelle cose che ci danno un sostegno da parte di tutti. Tutti, si sà, compresi anche i calciatori che avvertono la necessità, tutti sanno che lo stadio pieno può dare un contributo.”

Comments

comments