FOCUS- Spalletti: “Osimhen s’è adattato già bene, ma deve capire che ne deve ricevere ancora di più, è il suo ruolo”

Focus – In occasione della partita contro il Bologna di domani allo stadio Maradona, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa di Victor Osimhen.

Di seguito le sue parole:

Osimhen?

Ci sono tempi ristretti, quando c’è tempo a disposizione, come ha detto anche lui, si resta individualmente con alcuni giocatori, ora invece si lavora come gruppo. In questo gruppo però ci sono situazioni che già migliorano i singoli giocatori perché si guardano video anche degli avversari, come prenderli, come ci attaccheranno, come costruiremo, in questo ragionamento c’è anche il comportamento individuale che migliora.

Pochi falli fischiati a Osimhen?

Si fischia abbastanza nel nostro campionato, nell’ultima gara in casa col Torino è stata come tempo effettivo la più bassa con 5-6 falli nostri, il Torino di più con 25 ma sono stati fischiati. Poi tutti hanno il calciatore che vorrebbero tutelare, ma la tendenza è marcare ad uomo con più forza ed i falli vengono fuori. Osimhen s’è adattato già bene, ma deve capire che ne deve ricevere ancora di più, è il suo ruolo. I messaggi dopo quella prima partita li ha recepiti tutti ed è esemplare.

