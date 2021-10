Focus – Spalletti: “Per Totti ho fatto cose che pensavo non avrei fatto per nessuno. I fischi a Roma non me li merito”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma.

Totti e la serie?

“Io per lui ho fatto cose che pensavo non avrei fatto per nessuno. Ho amato Roma ed anche lui, rifarei tutto. Col pallone tra i piedi è il più forte che ho allenato e tra i migliori di questa era. Non spoilero la serie che farò io su Totti: speriamo de morì tutti dopo.“

Ha detto la Roma non sarà mai una nemica, ma dalla Capitale prevedono fischi:

“E’ già avvenuto, quei fischi non me li merito, so quanta passione e quanto amore, quanta ossessione ho dato alla Roma e per la Roma, se me li faranno a quella distanza è anche facile sopportare e poi mi farò consolare dal ricordo degli applausi delle magnifiche partite vinte giocando un calcio spettacolare, ottenendo vittorie che hanno fatto la storia della Roma.“

